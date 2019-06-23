Появились первые кадры с новейшей ракетой для вертолёта Ми-28НМ

Она имеет повышенную боевую мощь и может поражать все образцы танковой техники, отмечают в Московском вертолётном заводе имени М.Л. Миля.

Опубликованы кадры первого применения новейшей ракеты для вертолёта Ми-28НМ. Видео публикует телеканал "Звезда".

По данным телеканала, современный управляемый боеприпас уничтожил макет танка. Погрешность составляет не более нескольких десятков сантиметров.

Как отметил генеральный конструктор Московского вертолётного завода имени М.Л. Миля Виталий Щербина, новая многоцелевая управляемая ракета имеет повышенную боевую мощь и может поражать все образцы танковой техники, а также другие цели со значительных расстояний.

Как сообщалось ранее, ударный боевой вертолёт "Ночной суперохотник" Ми-28НМ успешно прошёл испытания в горах Сирии. Минобороны планирует закупить почти 100 таких воздушных судов, две машины уже переданы ВКС РФ.