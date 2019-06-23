Грузинские футболисты вышли на поле в антироссийских майках

Футболисты нескольких грузинских клубов присоединились к акциям протеста, выйдя на матчи 19-го тура чемпионата Грузии в майках с антироссийскими лозунгами. Об этом сообщает Грузия Online.

Таким образом спортсмены клубов "Торпедо" (Кутаиси), "Локомотив" (Тбилиси) и "Рустави" (Рустави) решили выразить своё отношение к политике Москвы.

В частности, футболисты кутаисского "Торпедо" вышли на поле в городе Цхалтубо в чёрных майках, надписи на которых гласили, что Россия якобы оккупировала часть Грузии. Остальные два клуба играли в белых футболках с антироссийскими лозунгами на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси.

Напомним, с 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские протесты. Причиной стал приезд делегатов из РФ для участия в 26-й сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Митингующих возмутил тот факт, что российскому делегату предложили место спикера грузинского парламента. Радикалы начали штурмовать здание парламента и угрожать делегатам расправой, а потом протесты с антироссийскими лозунгами вылились на улицы. Полиции пришлось применить силу.

Грузинский лидер Саломе Зурабишвили обвинила в митингах Россию, назвав её "врагом" и "страной-оккупантом". В Кремле в свою очередь оценивают протесты как "русофобскую провокацию".

После начала протестов президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля запрещаются пассажирские полёты в Грузию. Кроме того, грузинским авиакомпаниям запретили летать в Россию.

По мнению экспертов, в Тбилиси не ожидали ответа Москвы на провокации, надеясь на то, что Россия "проглотит" это. Теперь Зурабишвили выступила за дальнейший приезд российских туристов в страну.