В грузинских кафе нашли способ отсеивать пророссийски настроенных туристов

Посетителям, которые перед входом в заведение проходят тестирование, приносят меню на грузинском языке с переводом на английский.

В некоторых кафе в Грузии нашли способ отсеивать пророссийски настроенных туристов. Как сообщает корреспондент Лайфа, на входе гостей встречает плакат с надписью "Россия — оккупант. Согласны?"

Тех, кто согласен с этим высказыванием, приглашают в заведение, а несогласным предлагают найти другой ресторан. В самом кафе официанты приносят меню на грузинском и английском языках, а также отказываются общаться по-русски.

Как рассказал Лайфу администратор одного из таких заведений, сотрудники кафе не уточняют у посетителей, что они думают по поводу российской внешней политики. Он отметил, что в один из дней в качестве протеста в кафе действовала надбавка в 20% к счёту для россиян, однако сейчас эта мера отменена.

Напомним, 20 июня парламент Грузии осадили оппозиционеры из-за появления российских депутатов на форуме в здании. Вскоре протест набрал обороты и перерос в массовые акции протеста. Президент Грузии назвала Россию врагом и обвинила в организации беспорядков. В ответ на "русофобскую провокацию" президент РФ Владимир Путин запретил полёты в Грузию с 8 июля. Цель запрета — обеспечить безопасность россиян.