Песков рассказал, какой теме будут посвящены встречи Путина на G20

Пресс-секретарь не уточнил, состоится ли встреча Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.

На предстоящем саммите G20 в Японии президент России Владимир Путин собирается побеседовать со своими коллегами на тему урегулирования международных кризисов. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

— У меня нет сомнений. Именно этому будут посвящены все контакты президента, которые сейчас ещё верстаются и планируются, — сказал представитель Кремля и добавил, что российский лидер надеется вернуться с переговоров "с миром".

Песков также прокомментировал возможный разговор в Осаке Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Пресс-секретарь призвал дождаться "двадцатки", прежде чем говорить о встрече двух мировых лидеров.

Ранее Дональд Трамп заявил, что хочет "поладить с Россией", и заверил, что встретится с Владимиром Путиным на саммите G20, который состоится 28 и 29 июня в Осаке. Российский лидер в свою очередь отмечал, что "диалог всегда хорош, всегда востребован".