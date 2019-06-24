Климкин назвал разногласия Зеленского с лидерами стран Европы "боевой разведкой"

Министр остался доволен тем, что встречи с лидерами европейских государств прошли перед саммитом G20.

Глава МИД Украины Павел Климкин доволен тем, что глава государства Владимир Зеленский встретился с лидерами Франции и Германии Эмманюэлем Макроном и Ангелой Меркель именно сейчас. Об этом он сообщил Пятому каналу.

Министр отметил, что вскоре в японском городе Осака должна состояться встреча Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита G20.

— Поэтому именно сейчас — это супер. Обсуждение тактики по Донбассу — это супер, — уточнил он, добавив, что разногласия по "Северному потоку — 2" и другим вопросам были ожидаемы.

По словам Климкина, для главы украинского государства прошедшие встречи были своеобразной "разведкой".

— Это ещё не стопроцентное привлечение и погружение, ангажирование, но это настоящая разведка боем, — заявил министр.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский накануне встретился в Берлине с Ангелой Меркель, где они обсудили двусторонние отношения, выполнение минских соглашений, процесс реформ в Незалежной, а также вопрос "Северного потока — 2", в отношении которого у лидеров двух стран сложилось диаметрально противоположное мнение.

Во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном глава Украины Владимир Зеленский акцентировал внимание на том, что Россия недостойна возвращения в ПАСЕ, что шло вразрез с позицией французского лидера по данному вопросу.