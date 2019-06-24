Грузия лишится 150 тысяч российских туристов из-за запрета на перелёты

Перевозчики тем временем потеряют 2,3–3 миллиарда рублей — сумма уйдёт на возврат средств за билеты.

Из-за запрета на полёты и приостановки продажи туров в Грузию более 150 тысяч россиян откажутся от поездки в эту страну. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в туристической отрасли.

— Из-за запрета на прямые авиаперевозки в Грузию выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тысяч пассажиров, ещё 25 тысяч должны вернуться до начала действия моратория 8 июля, — отмечают собеседники газеты.

Источники отмечают, что перевозчики тем временем потеряют 2,3–3 миллиарда рублей. Эта сумма уйдёт на возврат средств за билеты. Официально российские компании возможные потери не комментируют, но в туробласти отмечают, что они неизбежны.

20 июня грузинский парламент осадили оппозиционеры из-за появления в здании на форуме российских депутатов. Вскоре протест набрал обороты и перерос в массовые акции. Президент Грузии назвала Россию врагом и обвинила в организации беспорядков. В ответ на "русофобскую провокацию" президент РФ Владимир Путин запретил полёты в Грузию с 8 июля. Цель запрета — обеспечение безопасности россиян.