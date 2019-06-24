Песков: В Грузии царит русофобская истерия

В Кремле констатировали, что сейчас в Грузии царит русофобская истерия, которая искусно подогревается изнутри. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об опасности нахождения в стране для российских туристов.

— С агрессивным поведением ультрас столкнулись наши журналисты. Непосредственно с агрессивным отношением к себе столкнулись наши парламентарии. И в целом, к сожалению, можно констатировать, что сейчас в Грузии царит русофобская истерия, — пояснил представитель Кремля.

Он добавил, что названных примеров достаточно, чтобы понять, что в Грузии может быть опасно и для путешественников. На вопрос журналистов о "гипотетической опасности" Песков призвал спросить у корреспондентов ВГТРК, каково это — "по зубам получить."

Напомним, 20 июня грузинский парламент осадили оппозиционеры из-за появления в здании российских депутатов на форуме. Вскоре протест набрал обороты и перерос в массовые акции. Президент Грузии назвала Россию врагом и обвинила в организации беспорядков. В ответ на "русофобскую провокацию" лидер РФ Владимир Путин запретил полёты в Грузию с 8 июля. Уже известно, что Грузия может потерять 150 тысяч туристов.