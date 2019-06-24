В аэропортах Грузии вновь начнут дарить вино туристам

Грузия возобновляет акцию по раздаче вина туристам. Как сообщает газета Batumelebi, планируется закупить 300 тысяч бутылок красного сухого вина "Саперави" для подарков прибывшим в грузинские аэропорты.
Поставки начнутся через месяц — сразу после того, как будет заключён тендер. Угощать туристов будут до 25 декабря. Ранее такая акция проводилась до 2016 года.
— Так делала только Грузия, это очень нравилось туристам, об этом много говорили, — рассказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько.
По его словам, возобновление выдачи вина туристам — закономерный шаг, поскольку Грузия захочет вернуть в страну отдыхающих из России.
Напомним, что 20 июня парламент Грузии осадили оппозиционеры из-за появления в здании российских депутатов на форуме. Вскоре протест набрал обороты и перерос в массовые акции. Президент Грузии назвала Россию врагом и обвинила в организации беспорядков. В ответ на "русофобскую провокацию" Владимир Путин ради безопасности соотечественников запретил полёты в Грузию с 8 июля.
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