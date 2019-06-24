В аэропортах Грузии вновь начнут дарить вино туристам

По словам президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергея Шпилько, этот шаг закономерный, поскольку Грузия захочет вернуть россиян.

Грузия возобновляет акцию по раздаче вина туристам. Как сообщает газета Batumelebi, планируется закупить 300 тысяч бутылок красного сухого вина "Саперави" для подарков прибывшим в грузинские аэропорты.

Поставки начнутся через месяц — сразу после того, как будет заключён тендер. Угощать туристов будут до 25 декабря. Ранее такая акция проводилась до 2016 года.

— Так делала только Грузия, это очень нравилось туристам, об этом много говорили, — рассказал президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько.

По его словам, возобновление выдачи вина туристам — закономерный шаг, поскольку Грузия захочет вернуть в страну отдыхающих из России.

Напомним, что 20 июня парламент Грузии осадили оппозиционеры из-за появления в здании российских депутатов на форуме. Вскоре протест набрал обороты и перерос в массовые акции. Президент Грузии назвала Россию врагом и обвинила в организации беспорядков. В ответ на "русофобскую провокацию" Владимир Путин ради безопасности соотечественников запретил полёты в Грузию с 8 июля.