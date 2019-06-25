Власти Грузии предложили запустить автобусы из Баку и Еревана для туристов из РФ

Кроме того, в Тбилиси продумывают альтернативные направления для чартерных рейсов.

Власти Грузии могут продумать появление так называемых шаттлов из Баку, Еревана и Трабзона для российских туристов. Об этом в эфире Первого грузинского телеканала заявил глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили, который направил соответствующее предложение в Минэкономики страны.

— Основная тема документа следующая: чтобы в ближайших аэропортах, в Баку, Ереване и Трабзоне, были установлены бесплатные так называемые шаттлы, которые легко привезут российских туристов в Грузию, — заявил Алавердашвили.

Кроме того, он рассказал, что к владельцам ряда гостиниц уже обратились российские туристы с просьбой помочь найти альтернативные пути для посещения Грузии. В этой связи в Тбилиси продумывают новые варианты чартерных рейсов из других стран. По словам Алавердашвили, свою готовность уже выразили Украина и Казахстан.

При этом он подчеркнул, что в результате запрета на полёт в страну авиакомпаний из России Грузия может потерять до 750 миллионов долларов.

Как ранее писал Лайф, после того как протесты с антироссийскими лозунгами вылились на улицы и глава грузинского государства Саломе Зурабишвили обвинила в организации митингов Россию, назвав её "врагом" и "страной-оккупантом", президент РФ Владимир Путин подписал указ, запретив отечественным авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.