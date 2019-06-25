В Москве жертвы серийного отравителя не смогли опознать его по фото

Знакомые характеризуют задержанного как спокойного и скромного молодого человека.

Жертвы предполагаемого серийного отравителя газировкой Мурата С. не смогли опознать его по фотографии, сообщает телеграм-канал Life Shot.

Журналистка Людмила Чижова и её друг Ярослав Антипов утверждают, что при встрече у мужчины была борода. Кроме того, он всё время был в кепке и тёмных очках-авиаторах. Из-за этого пострадавшим сложно сказать, является задержанный их обидчиком или нет.

При этом знакомые характеризуют Мурата С. как спокойного и скромного молодого человека. Они утверждают, что подозреваемый помогал своим живущим в Кабардино-Балкарии родителям — регулярно отправлял им деньги.

По версии правоохранителей, молодой человек угощал своих жертв газировкой с неизвестным веществом, а когда они теряли сознание, грабил. От действий "серийного отравителя" пострадало 24 человека. При этом некоторые из его жертв приходили в себя лишь на следующий день, а одна и вовсе пробыла в реанимации две недели.

Как писал Лайф, Мурат С. был задержан сегодня, в его квартире прошли обыски, в ходе которых были найдены свёртки "с белым порошком".