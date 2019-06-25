Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Участники летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы во время заседания оспорили полномочия российской делегации. Теперь этим вопросом займётся специальная комиссия, голосование по ограничению полномочий пройдёт 26 июня.

— У нас есть необходимое большинство, — отметила председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, говоря о том, что полномочия России оспорены.

Уже завтра депутаты ПАСЕ должны проголосовать, будут ли полномочия российской делегации ограничены или же наша страна сохранит свои права в полном объёме.

Напомним, в ночь на вторник после обсуждения, занявшего около девяти часов, ПАСЕ приняла резолюцию, по которой ассамблея приглашает РФ принять участие в заседаниях. Россия подала заявку на подтверждение своих полномочий в ассамблее.