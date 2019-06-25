Коллеги — об Алле Покровской: Это была действительно эпоха

Актрису и педагога называют женщиной невероятной силы духа и мудрости, человеком-скалой.

Коллеги вдовы Олега Ефремова Аллы Покровской, которая скончалась на 82-м году жизни, рассказали Лайфу о том, какой им запомнилась народная артистка РСФСР.

— Без пафоса: это была действительно эпоха. Мало того что это великая актриса, великая — этот эпитет можно ставить ко всему. Она мудрейший человек, что очень редко встречается в нашей актёрской профессии. Интеллигентнейшая, мудрейшая, которая вырастила не одно поколение потрясающих совершенно артистов, и не просто артистов, а именно людей, потому что со многими её учениками я знакома близко и работаю на одной сцене в "Современнике", — рассказала заслуженная артистка России Мария Аниканова.

Покровская и Аниканова познакомились в театре "Современник" и долгое время играли вместе в спектакле "Крутой маршрут". По словам Аникановой, у вдовы Олега Ефремова к каждому был свой личный, индивидуальный подход.

— Она умела дружить с любым поколением артистов, не только, так сказать, своего возраста, но и со своими учениками, именно дружить. Я не была её ученицей, но я всегда училась у неё, когда мы с ней работали в "Современнике": на её ролях, как она живёт в театре, — пояснила актриса, отметив, что людей "такого масштаба всё меньше и меньше".

По словам Аникановой, она давно не виделась с Покровской, так как в последнее время вдова Ефремова болела.

— Невероятной силы духа женщина, невероятной мудрости, у меня вообще такое впечатление, что она неуязвимая была, человек-скала в хорошем смысле, — резюмировала актриса, добавив, что у Покровской было отличное чувство юмора.

Другая коллега Аллы Покровской по "Современнику" — заслуженная артистка РСФСР Елена Козелькова — рассказала, что актриса и педагог была очень темпераментной.

— В памяти у меня она остаётся таким правдолюбцем, очень мощным двигателем жизни спектаклей. Она не позволяла себе никаких сиюминутных моментов, она была принципиальным человеком, работала на благо спектакля в целом. Не то что выпятить себя, нет, именно на благо всего спектакля. Она была очень точным человеком, — сказала Козелькова.

Актриса призналась, что Покровская оставила след в её рабочей жизни.

— Я думаю, её долго будут помнить. Даже студенты, которых она выпускала, были очень грамотные по театральному делу. Молодец она, браво, браво, Аллочка, браво, — отметила Козелькова.

Как сообщал Лайф, Алла Покровская скончалась в возрасте 81 года. Причины смерти вдовы легендарного Олега Ефремова и матери актёра Михаила Ефремова пока не известны.