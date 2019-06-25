Депутата партии Саакашвили обвинили в беспорядках на митинге в Грузии

Генпрокуратура Грузии выдвинула обвинения против Нике Мелии, депутата грузинского парламента от партии "Единое национальное движение", основателем которой является Михаил Саакашвили.

Нике Мелию обвиняют в "руководстве групповым насилием и участии в нём" в ходе акции протеста в Тбилиси 20 июня, возбуждено уголовное дело. Мелию пригласили в Генпрокуратуру для предъявления обвинений. Парламентарию может грозить от четырёх до шести лет заключения.

Напомним, 20 июня парламент Грузии осадили оппозиционеры из-за появления в здании российских депутатов на форуме. Вскоре протест набрал обороты и перерос в массовые акции. Президент Грузии назвала Россию врагом и обвинила в организации беспорядков. На фоне этой ситуации обвалился курс грузинского лари — таких низких показателей не было никогда в истории.