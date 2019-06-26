Джуди Денч заступилась за Кевина Спейси и Харви Вайнштейна

Актриса осудила поведение коллег, обвиняемых в сексуальных домогательствах, но настояла на том, что, несмотря на всеобщее осуждение, их творчество не должно быть забыто.

Несмотря на осуждение поведения актёров Кевина Спейси и продюсера Харви Вайнштейна, нельзя игнорировать совершённый ими вклад в мировой кинематограф, заявила британская звезда бондианы Джуди Денч. Об этом пишет The Guardian.

— Невозможно отрицать чей-то талант. С таким же успехом вы могли бы никогда не увидеть картины Караваджо (художнику предъявляли обвинения в убийстве. — Прим. Лайфа), — заметила она.

Актриса также задалась вопросом, неужели люди станут отрицать заслуги Спейси как актёра и руководителя британского театра Old Vic.

Вместе с тем она призналась, что своим успехом во многом обязана Спейси, и вспомнила, что после смерти мужа актёр её поддержал.

Ранее Лайф сообщал, что на прошедшем заседании суда по обвинению Спейси в домогательствах по отношению к 18-летнему юноше, которые якобы имели место в 2016 году, актёр не признал свою вину.

Скандал с участием Вайнштейна разразился осенью 2017 года, когда издание The New York Times выпустило статью, согласно которой продюсер на протяжении почти трёх десятилетий домогался своих сотрудниц. Также его обвиняют в изнасиловании нескольких женщин, в том числе несовершеннолетней. Адвокат потерпевших по делу Вайнштейна заявила, что всего жертвами его домогательств могли стать около тысячи женщин.