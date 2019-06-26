Суд продлил до 28 июля меру пресечения Марии Хачатурян

В Москве Басманный суд продлил почти на месяц, до 28 июля, меру пресечения в виде запрета определённых действий Марии Хачатурян, одной из трёх сестёр, обвиняемых в убийстве своего отца.

— Удовлетворить ходатайство следственных органов о продлении меры пресечения в виде запрета определённых действий Марии Хачатурян, — огласила постановление судья.

Напомним, 27 июля прошлого года три сестры — Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян — убили своего отца в квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Они нанесли ему множество ножевых ранений. Девушки признались в содеянном и заявили, что не могли терпеть издевательств родителя.

В сентябре прошлого года Басманный суд Москвы освободил сестёр из СИЗО, изменив им меру пресечения на запрет на совершение определённых действий. Сейчас Крестина, Ангелина и Мария живут отдельно, им запрещено пользоваться телефонами, Интернетом и гулять вечером и ночью. 14 июня им предъявили окончательное обвинение в убийстве по предварительному сговору.