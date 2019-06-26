Песков назвал возможное препятствие для участия России в работе ПАСЕ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков приветствовал возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), но заявил о недопустимости ущемления российской делегации в правах.
— Возобновление работы наших представителей в ПАСЕ может быть только на полноформатной основе, какое-то ущемление в правах уже делает невозможным участие нашей делегации, — подчеркнул представитель Кремля.
Песков считает возвращение российских парламентариев в ПАСЕ победой здравого смысла, потому что без РФ работа ассамблеи "не может и не могла быть полноценной".
Напомним, ПАСЕ в ночь на 25 июня приняла резолюцию, согласно которой Россия приглашается на июньскую сессию. После этого украинская делегация в знак протеста покинула зал, а глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Незалежная отзывает своего постпреда при Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций.
Лайф рассказывал, какие страны поддержали резолюцию о возвращении голоса РФ.
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