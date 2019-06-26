Песков назвал возможное препятствие для участия России в работе ПАСЕ

Сотрудничество страны с ассамблеей возможно только на полноформатной основе, убеждён представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков приветствовал возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), но заявил о недопустимости ущемления российской делегации в правах.

— Возобновление работы наших представителей в ПАСЕ может быть только на полноформатной основе, какое-то ущемление в правах уже делает невозможным участие нашей делегации, — подчеркнул представитель Кремля.

Песков считает возвращение российских парламентариев в ПАСЕ победой здравого смысла, потому что без РФ работа ассамблеи "не может и не могла быть полноценной".

Напомним, ПАСЕ в ночь на 25 июня приняла резолюцию, согласно которой Россия приглашается на июньскую сессию. После этого украинская делегация в знак протеста покинула зал, а глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Незалежная отзывает своего постпреда при Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций.

Лайф рассказывал, какие страны поддержали резолюцию о возвращении голоса РФ.