Ой, всё! Украинская делегация покидает ПАСЕ из-за возвращения России

Делегация нашей страны возвращается в Страсбург при своих. А вот представители официального Киева обиды не стерпели.

Делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы заявила о том, что приняла решение покинуть ПАСЕ. Такое решение принято из-за восстановления полномочий делегации России.

— Мы покидаем ПАСЕ, — сказал член украинской делегации после обнародования результатов голосования по России.

Ранее ПАСЕ отклонила предложенную Украиной поправку к проекту резолюции, которой предлагалось не подтверждать полномочия делегации России.

Напомним, Россию лишили основных полномочий в ПАСЕ в 2014 году. Поводом для этого стали события на Украине и воссоединение Крыма с РФ. Москва в ответ прекратила участвовать в сессиях ПАСЕ, а также выплачивать взносы в Совет Европы. Последнее лишило бюджет парламентской ассамблеи очень ощутимой части взносов.

В Кремле, МИД, Госдуме и Совфеде не раз заявляли, что Россия может вернуться к работе в ПАСЕ только на условии полноправия с делегациями других стран.