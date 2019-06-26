Призвавшая россиянок рожать вместо учёбы чиновница объяснила свои слова

Она уверяет, что высказывание было вырвано из контекста — речь шла совсем о другом.

Призыв к женщинам рано рожать вместо того, чтобы учиться, связан с политикой снижения числа абортов в регионе. Так объяснила ТАСС свои слова замдиректора Департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина.

— Фраза вырвана из моего почти 30-минутного выступления. Я говорила о том, что не должна учёба или другие жизненные ситуации мешать беременности, — сказала Арсенина.

Она отметила, что с достижением совершеннолетия и фертильного возраста женщине необходимо беременеть и рожать детей. И чем раньше, тем меньше будет риск появления хронических болезней и хромосомных заболеваний у плода.

— А первый аборт для женщины опасен в любом возрасте. На нём настаивают, бывает, родители по причине того, что нужно получить образование, окончить институт, встать на ноги, обзавестись квартирой и так далее, — объяснила чиновница.

По её словам, сейчас люди ориентируются на образование и получение материальных благ, в то время как раньше "рожали при любой ситуации".

Арсенина, будучи дипломированным врачом, рассказала, что частые аборты могут привести к раку. И только у 25% женщин, сделавших аборт после первого зачатия, практически нет отклонений по здоровью. А у половины женщин нарушается репродуктивная функция.

Ранее бывший депутат Госдумы, актриса Мария Кожевникова ответила на слова Юлии Арсениной, призвав её "знать своё место".