Владимирская чиновница призвала россиянок рожать, а не учиться

Арсенина подчеркнула, что первое время молодым матерям "может быть тяжело", однако ребёнок — это "дар, который в жизни бывает, может быть, один раз".

Заместитель директора Департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок отдавать предпочтение раннему рождению детей вместо получения образования.

По мнению чиновницы, на сегодняшний день современные родители настраивают детей на то, что сначала им необходимо получить образование и только потом заводить семью и рожать детей. Однако врачи придерживаются мнения, что "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и её поколение, и тем лучше для самой женщины".

В связи с этим Арсенина считает, что необходимо коренным образом изменить ситуацию в стране и учить матерей подавать своим детям правильный пример.

— Установка внутренняя должна меняться. Если каждая мама будет говорить: "Ничего страшного, больше, чем дети, подарка в жизни быть не может", если каждая мама будет говорить: "Бог ребёнка дал и на ребёнка даст", было же раньше такое? — приводит слова Арсениной телеканал "Зебра-ТВ".

Напомним о скандальной истории другой региональной чиновницы. После завершения спортивной карьеры олимпийская чемпионка по художественной гимнастике 2004 года Ольга Глацких ушла на госслужбу и с 2016 года находилась на посту главы департамента молодёжной политики в Администрации Свердловской области. Там она на встрече с волонтёрами заявила, что государство ничего им не должно и никто не просил их родителей рожать. За высказывание губернатор сделал женщине лишь выговор. Но после скандала в СМИ она всё-таки покинула свою должность.