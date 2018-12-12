Чиновница Глацких отделалась выговором после скандальных слов о детях

Евгений Куйвашев надеется, что этот скандал станет для Ольги Глацких уроком, а пока она возвращается на работу.

Свердловская чиновница Ольга Глацких, отстранённая от должности после скандальных слов о детях, получила выговор. Об этом в своём Instagram сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

— Проверка по Ольге Глацких завершена. Она получила выговор за свои слова о государственной политике в отношении детей, — пишет Куйвашев.

Он пояснил, что такие слова, которые сказала Глацких, недопустимы. По мнению главы региона, они противоречат реальному положению дел. Вместе с этим Куйвашев считает, что у всех есть право на ошибку.

— От этой ошибки никто не пострадал, не ухудшилось положение граждан, не нанесено реального ущерба. Это просто слова, хоть и дурные. Кроме того, по чисто формальным признакам оснований для увольнения Глацких нет, — подытожил он.

Куйвашев напомнил, что Глацких не нарушила условия трудового договора или же закон. Глава региона поясняет, что чиновница просто неудачно высказалась, что не должно быть причиной для увольнения.

— Поэтому, получив выговор, она продолжит работу. Я надеюсь, что эта ситуация будет уроком и для неё, и для других чиновников. В том числе эта история многому научила меня самого, — подытожил губернатор Свердловской области.

В начале ноября Ольга Глацких на встрече с юными волонтёрами сказала, что государство ничего им не должно, и призвала молодёжь решать свои проблемы самостоятельно. Чиновницу отстранили от должности, а позже деятельностью её департамента заинтересовались уральские следователи.