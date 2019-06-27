Словакия опровергла участие в "украинском бунте" в ПАСЕ

Как оказалось, документ о показательном выходе делегации страны из Совета Европы был тайно подписан одним из её членов и не является официальным мнением словацких представителей.

Делегация из Словакии на сессии ПАСЕ большинством проголосовала за возвращение прав российской делегации, а не поддержала показательный демарш и вышла из состава организации, как это раньше озвучил глава украинской делегации Владимир Арьев.

Как говорится в совместном заявлении спикера парламента Словакии Андрея Данко и руководителя словацкой делегации на сессии ПАСЕ Любоша Благи, которое имеется в распоряжении ТАСС, только один из четырёх словацких делегатов, Мартин Полячик, проголосовал против, а также "злоупотребил своими полномочиями" и подписал совместный документ шести стран, которые покинули сессию после возвращения РФ.

Как ранее сообщал Лайф, после длительного перерыва российскую делегацию полностью восстановили в полномочиях члена ПАСЕ. В ответ на это Украина своё участие в ассамблее приостановила. Следом аналогичное решение приняли делегации ещё семи, а как позже выяснилось, шести стран.