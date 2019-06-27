Задержанную в Финляндии россиянку экстрадировали в США

По решению Министерства юстиции этой европейской страны женщина была передана американским властям 20 июня.

Россиянка Мира Тэрада, задержанная в прошлом году в Финляндии по запросу американских властей, была экстрадирована в США. Об этом сообщает ТАСС.

— Это правда. Её экстрадировали 20 июня, — рассказал Яли Райт, доверенное лицо россиянки.

В январе суд отказал ей в освобождении из-под стражи под подписку о невыезде и дважды продлевал срок её ареста. Позднее, в марте, в Турку уездный суд региона Варсинайс-Суоми принял решение оставить россиянку под стражей.

Впоследствии суд постановил, что экстрадиция Тэрады в США является возможной. Верховный административный суд Финляндии уведомил об этом Министерство юстиции страны. В мае этого года ведомство приняло окончательное решение по данному вопросу.

Напомним, что в конце декабря 2018 года по запросу США и на основании ордера Интерпола 30-летнюю Мира Тэраду задержали в аэропорту Хельсинки-Вантаа, когда она летела транзитным рейсом в Испанию. Женщину подозревают в нарушениях закона в сфере борьбы с наркотическими веществами и отмывании денежных средств. Свою вину она не признаёт.

Позднее Министерство юстиции Финляндии получило запрос от США об экстрадиции задержанной в аэропорту Хельсинки гражданки России.

Известно, что Мира Тэрада проживала в США с 2013 по 2016 год.