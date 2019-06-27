Лайфу стали известны детали крушения Ан-24: при посадке потерял колесо

Самолёт приземлился уже посреди взлётно-посадочной полосы. И его занесло в сторону из-за проблемы с шасси.

Экипаж сгоревшего в аэропорту Нижнеангарска самолёта Ан-24 сообщил об отказе двигателя и запросил экстренную посадку примерно за 30 километров до пункта назначения. Об этом рассказал Лайфу источник в следственных органах.

Самолёт приземлился на середине взлётно-посадочной полосы, поэтому её не хватило для остановки. К тому же при посадке самолёт потерял правое колесо. Его могло заклинить, или оно лопнуло. Резина осталась на ВПП. Соответственно, самолёт уже на земле занесло.

Ранее Лайф опубликовал видео из салона сгоревшего самолёта. Внутри Ан-24 всё буквально расплавилось от огня.

Напомним, самолёт Ан-24 авиакомпании "Ангара" летел из Улан-Удэ. Жертвами крушения стали два члена экипажа. Лайф выяснил, что один из погибших — бортпроводник Олег Барданов — собирался уходить на пенсию. Много пассажиров пострадало. Лайф опубликовал список.