Работнице штаба Навального в Санкт-Петербурге грозит крупный штраф за клевету

Девушка обвинила сотрудницу одной из местных школ в фальсификации подписных листов и попытке похищения камеры. А на представленном видео запечатлена другая женщина.

На одну из последовательниц блогера Алексея Навального в Санкт-Петербурге написали заявление в полицию о клевете. Обратилась за помощью к правоохранителям замдиректора по АХЧ гимназии № 61 Выборгского района города Елена Орлова. Причиной стало видео сторонницы блогера Ольги Гусевой, в котором она обвиняет женщину в фальсификации подписных листов, хотя показана другая женщина. После публикации этих обвинений в адрес сотрудницы школы стали поступать угрозы и оскорбления от сторонников Навального.

— В своём ролике она показала фото не моё, но под моим именем и моей должностью. Я очень возмущена всеми событиями, которые происходят. Потому что получается, что наклеветать можно на любого честного человека, который вообще не участвует в этом (избирательной кампании. — Прим. Лайфа). Я также намерена подать гражданский иск и заявление в прокуратуру, — заявила журналистам Елена Орлова.

Отметим, 25 июня на "Ютубе" вышел ролик, в котором Ольга Гусева утверждает, что сотрудники Администрации Выборгского района якобы занимаются фальсификацией подписных листов в поддержку Александра Беглова для участия в предстоящих выборах губернатора Санкт-Петербурга.

В свою очередь врио губернатора Петербурга Александр Беглов назвал произошедшее в Выборгском районе "политическими спекуляциями" и сам обратился в правоохранительные органы с просьбой разобраться в случившемся. Также Беглов заявил, что не будет сдавать в Центризбирком все подписи, собранные в Выборгском районе, не дожидаясь решения ЦИК по данному вопросу.

В то же время, как отмечают социологи, скандал никак не сказывается на политических предпочтениях петербуржцев. Согласно последним опросам, 55% жителей Северной столицы отдали бы свои голоса Александру Беглову, если бы выборы губернатора состоялись в ближайшее воскресенье.