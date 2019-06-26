ВЦИОМ: Больше половины петербуржцев готовы отдать голос за Беглова

Большинство кандидатов в губернаторы Северной столицы не набрали бы даже и десяти процентов голосов, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье.

55% жителей Санкт-Петербурга отдали бы свои голоса врио главы Северной столицы Александру Беглову, если бы выборы губернатора состоялись в ближайшее воскресенье. Опрос проводился Всероссийским центром изучения общественного мнения, а его результаты приводит Znak.

На втором месте идёт депутат Госдумы, режиссёр Владимир Бортко, но у него только 13%. Остальные кандидаты не набрали даже и десяти процентов, среди них глава петербургского отделения "Яблока" Михаил Амосов, замглавы лидера фракции "Справедливая Россия" в Заксобрании Петербурга Надежда Тихонова.

Лидер петербургского отделения ЛДПР Олег Капитанов, которому жители Северной столицы отдали бы два процента голосов, накануне принял приглашение Беглова возглавить Комитет по межнациональным отношениям и вопросам миграции в Смольном.

Что касается опроса, то в нём приняло участие свыше 1,2 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше.

Сам Беглов подал документы о выдвижении кандидатом на пост губернатора 1 июня. Политологи высоко оценили решение врио главы Северной столицы баллотироваться, ведь при нём произошли значительные положительные изменения в жизни города.