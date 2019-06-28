Трамп на переговоры с Путиным взял свою дочь Иванку

Дочь и зять президента США — Иванка Трамп и Джаред Кушнер (старший советник главы Соединённых Штатов) — принимают участие во встрече российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.
Помимо них с американской стороны в переговорах задействованы госсекретарь США Майк Помпео, помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, советник Фиона Хилл, глава Минфина Стив Мнучин и новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.
С российской стороны в переговорах принимают участие помощник президента России Юрий Ушаков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Минфина Антон Силуанов, а также пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Напомним, что на полях G20 в Осаке началась полноформатная встреча президентов России и США. Однако до этого Путину и Трампу удалось кратко переговорить во время церемонии фотографирования. После этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, о чём говорили президенты. Перед началом переговоров американский лидер поблагодарил Путина.
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