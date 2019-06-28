Семья погибла во время паводка в Иркутской области

Два человека решили самостоятельно эвакуироваться из подтопленной деревни, но погибли.

Два человека погибли во время паводка в деревне Евдокимовке Тулунского района Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как отмечается, местные власти совершали обход жителей с просьбой покинуть свои дома, но одна семья от эвакуации отказалась, решив эвакуироваться самостоятельно вместе с соседом, у которого была лодка.

— Вероятнее всего, люди не знали, что в это время в деревню уже движется отряд спасателей. В результате произошёл несчастный случай, — говорится в сообщении, но что именно произошло, не уточняется.

Напомним, что, по последним данным, уже шесть населённых пунктов Иркутской области находятся в зоне подтопления. В регионе работают пункты временного размещения, подготовлен транспорт для эвакуации местных жителей из подтопленных домов.