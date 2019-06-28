В Омске семимесячные близнецы попали в больницу после отцовского наказания

Малыши получили незначительные ушибы и синяки. После оказания амбулаторной помощи их отправили домой.

Двое семимесячных близнецов попали в омскую детскую клиническую больницу № 3 после сурового отцовского наказания. Об этом сообщает портал NGS55.

— 28-летний омич отшлёпал двух своих семимесячных детей, мальчика и девочку, так, что тем понадобилась медицинская помощь, — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, малыши получили незначительные ушибы и синяки. После оказания амбулаторной помощи их отправили домой. Полицейские инцидент пока не комментируют.

Ранее сообщалось, что житель Башкирии убил дочь-инвалида, которая плачем отвлекала его от планшета.