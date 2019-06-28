ДНР и ЛНР добровольно освободили четырёх украинских военнопленных

Украинцы были доставлены в Минск, где проходят переговоры о дальнейшем обмене между сторонами конфликта.

Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в одностороннем порядке освободили четырёх украинских военнопленных. Представители народных республик в Минске передали военных украинской стороне. Они вместе с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком в ближайшее время отправятся на родину.

— Яков Веремейчик, Эдуард Михеев, Максим Горяинов и Дмитрий Великий. Вот они все четверо. Мне передали документы по поводу их освобождения и украинские паспорта, по которым они вылетят сегодня из Минска, — заявил после процедуры передачи пленных Виктор Медведчук.

Переданные украинские военные были захвачены в плен в период с 2016 по 2019 год. В отношении них на территории ДНР и ЛНР были возбуждены уголовные дела.

Как сообщал Лайф, 27 июня в Минске встретились главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник с представителем Украины Виктором Медведчуком для обсуждения вопроса обмена пленными. Представители республик Донбасса настаивают на формате обмена "всех на всех". В качестве жеста доброй воли они дали согласие на передачу Киеву четырёх удерживаемых лиц.

Нужно отметить, что Медведчук не является официальным представителем Украины на переговорах с республиками Донбасса. Им стал экс-президент Незалежной Леонид Кучма.