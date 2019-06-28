Семилетний мальчик в Башкирии ушёл пасти гусей и утонул

Во время поиска в реке Деме обнаружили обувь ребёнка, а спустя ещё два дня достали его тело.

В Башкирии обнаружили в воде тело семилетнего мальчика, который ушёл пасти гусей и не вернулся домой. Об этом сообщает СУ СКР по республике.

— Родители мальчика в тот же день обратились в полицию, во время поиска обнаружили обувь ребёнка в реке Деме, спустя два дня в водоёме обнаружили его тело, — говорится в сообщении.

Как отмечается, после пропажи мальчика было возбуждено дело об убийстве. Его расследование продолжается, устанавливаются точные причины смерти ребёнка, а также допрашиваются очевидцы.

Ранее сообщалось, что двухлетняя девочка утонула в бочке с водой в Удмуртии.