Зеленский устроил флешмоб, но призвал депутатов в нём не участвовать

Лидер Незалежной предложил украинцам рассказать на видео о своей любимой статье конституции.

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю Дня Конституции устроил для украинцев флешмоб. Он обратился к ним с поздравительным видеообращением, разместив его в "Фейсбуке".

В частности, глава государства предложил украинцам на видео рассказать о своей любимой статье основного закона Украины. Сам же украинский лидер выбрал третью статью, которая гласит, что "человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью". Ролики он предложил публиковать на страницах в соцсетях и сопровождать хештегом #моялюбимаястатья.

Также Зеленский заявил, что украинские нардепы могут не принимать участия в этом флешмобе, ведь все и так знают, что у парламентариев любимая статья — про их неприкосновенность.

Ранее сообщалось, что Зеленский поблагодарил Верховную раду за "пробивание дна".