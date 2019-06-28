Очевидцы сообщили о подтоплении стоянки самолётов в аэропорту Шереметьево

Уровень воды достигает середины колёс "газелей", на которых пассажиров подвозят до терминала.

Летний ливень обернулся настоящим стихийным бедствием для аэропорта Шереметьево. Ранее Лайф публиковал видео с затопленной парковкой терминала В, где легковушки наполовину ушли под воду. Пассажирам приходится "доплывать" до входа в воздушную гавань босиком и в пакетах. Однако, по данным ТАСС, стоянку самолётов у терминала В аэропорта Шереметьево тоже сильно залило.

По словам очевидцев, шасси пассажирских лайнеров находятся в воде, уровень которой достигает середины колёс "газелей", на которых пассажиров подвозят до терминала.

Пресс-службе аэропорта при этом заявляет, что подтопление никак не отразилось на вылетах самолётов и все рейсы выполняются по расписанию.

Как уже сообщал Лайф, потоп вызван непогодой, которая на протяжении нескольких дней наблюдается в Московском регионе. Сегодня также весь день ожидается сильный дождь.