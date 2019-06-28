Соратники Навального отказались защищать пострадавшую от клеветы учительницу

Педагог из Санкт-Петербурга обратилась в полицию после того, как другая сторонница блогера обвинила её в якобы имевших место фальсификациях во время сбора подписей для губернаторских выборов.

В Санкт-Петербурге будут разбираться в ситуации вокруг работницы одной из местных школ, которую оклеветала сотрудница штаба Алексея Навального Ольга Гусева. Защищать учительницу Елену Орлову мог бы специально созданный для этого профсоюз "Альянс учителей". Однако, создан он был блогером Навальным и там работают его сторонники, которые уже наотрез отказались помогать учительнице. А случившийся инцидент назвали "обычной технической ошибкой".

— Перепутали место работы человека, который занимался сбором подписей. Клеветы в ролике нет, так как в сборе подписей нет ничего порочащего, — объяснил порталу Ura.ru позицию "Альянса учителей" его руководитель Даниил Кен, добавив, что от суда Гусеву должны спасти извинения в подписи к тому самому видеоролику, который и стал причиной разбирательств.

Как сообщал Лайф, 25 июня на "Ютубе" вышел ролик, в котором Ольга Гусева утверждает, что сотрудники Администрации Выборгского района якобы занимаются фальсификацией подписных листов в поддержку Александра Беглова для участия в предстоящих выборах губернатора Санкт-Петербурга. Соратница Навального назвала в ролике имя замдиректора по АХЧ гимназии № 61 Выборгского района города Елены Орловой, хотя на видео была другая женщина.

После публикации видео реальной Елене Орловой стали приходить угрозы и оскорбления в соцсетях. Женщина была вынуждена обратиться за помощью в полицию, чтобы обезопасить себя и защитить своё имя.

Кроме того, в правоохранительные органы обратился врио губернатора Петербурга Александр Беглов с просьбой разобраться, что же на самом деле происходило в Выборгском районе. Сам же инцидент он считает "политическими спекуляциями" политических противников. Но для того, чтобы к его кандидатуре не было вопросов, Беглов заявил, что не будет сдавать в Центризбирком собранные в Выборгском районе подписи.