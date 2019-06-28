Физиономист оценила эмоции Путина и Трампа во время встречи на G20

Российский и американский лидеры смотрели друг другу в глаза и были заинтересованы друг в друге, подчёркивает она.

Президент России Владимир Путин во время рукопожатия с американским коллегой Дональдом Трампом на саммите G20 в Осаке улыбался, чувствовал себя вполне уверенно, чего не скажешь о главе США, который был напряжён и озадачен. Об этом телеканалу "360" рассказала физиономист Светлана Филатова.

Физиономист отметила, что Путин как бы давал собеседнику принять какое-то решение.

— Он как будто говорит ему: "Ты подумай. Пока ты чего-то не хочешь принять, но ты подумай", — полагает эксперт.

Что касается Трампа, то "его поза во время рукопожатия говорит, что в каком-то вопросе он просто не сдвинется с места".

Как сообщалось ранее, встреча лидеров длилась почти полтора часа, при этом в Кремле посетовали на ограниченное время, из-за чего лидеры двух стран не смогли углублённо обсудить все вопросы.