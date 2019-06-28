Алибасов приглашает трансгендеров в новый состав "На-На"

Сейчас музыкальный коллектив готовится к юбилейному шоу, которое состоится на 30-летие группы.

Продюсер группы "На-На" Бари Алибасов заявил, что в его музыкальный коллектив объявлен срочный кастинг. "На-На" ставит новое международное авангардное шоу. Команду Владимира Политова, Вячеслава Жеребкина, Леонида Семидьянова и Михаила Игонина разбавят новые участники, сообщил PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин.

В команду "На-На" приглашаются композиторы, художники-оформители, модельеры сложных сценических костюмов, актёры, танцоры и клоуны.

— Приоритет будет отдаваться творческим личностям, имеющим в активе очень смелые и авангардные идеи, которые они готовы воплощать в жизнь, — заявил Алибасов.

— Состав группы останется сугубо мужским, однако в качестве кандидатов также будут рассматриваться и трансгендеры — дамы, сменившие пол и примкнувшие к сильной половине человечества, — добавил продюсер.

Более 20 лет "На-На" выезжала на гастроли, а в их массовке уже находилось около 150 человек.

В последний месяц продюсер группы "На-На" Бари Алибасов стал одним из самых популярных деятелей эстрады, освещаемых СМИ. Но не из-за профессиональной деятельности. Он выпил жидкость для очистки труб "Крот", получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей и проходил лечение в НИИ Склифосовского.