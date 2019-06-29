Трамп назвал Путина прекрасным парнем

Американский лидер Дональд Трамп назвал президента России Владимира Путина прекрасным парнем, а состоявшаяся накануне встреча, по его мнению, была отличной. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия 24".

— Я думаю, он прекрасный парень. Я считаю, у нас была отличная встреча, — сказал Трамп.

По словам президента США, на переговорах с Путиным "достигнуто многое" в сфере торговли.

Как сообщалось ранее, встреча лидеров длилась почти полтора часа, при этом в Кремле посетовали на ограниченное время, из-за чего лидеры двух стран не смогли углублённо обсудить все вопросы. Физиономист оценила эмоции Путина и Трампа во время встречи на G20.