В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в местном роддоме

Как уточняется, врача — неонатолога-анестезиолога-реаниматолога Сушкевич Элину Сергеевну обвиняют в нарушении статьи об убийстве малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии, группой лиц по предварительному сговору.

Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о смерти младенца в местном роддоме № 4. Об этом сообщили на сайте организации "Российское общество неонатологов".

В организации женщину назвали "самоотверженным, преданным профессии" специалистом и усомнились в предъявленных обвинениях, заявив о необходимости рассмотрения дела в рамках медицинского сообщества.

— Во всём мире медицинские ошибки разбираются медицинским профессиональным сообществом. В России, насколько нам известно, подобная практика существует в судейской системе. Это связано с тем, что там слишком высока цена ошибки (так же, как и врачебной), а судьи — обычные люди (как и врачи) и, к сожалению, иногда ошибаются, — отметили в заявлении.

По словам представителей организации, на счету Сушкевич сотни спасённых жизней и тысячи вылеченных детей, и сейчас, будучи "основным врачом, осуществляющим транспортировку и лечение самых тяжёлых новорождённых детей", она не имеет возможности выполнять свои обязанности. По их мнению, это "неотвратимо скажется на качестве медицинской помощи, оказываемой во всей Калининградской области".

Отмечается, что Сушкевич также поддержали в фонде помощи недоношенным детям "Право на чудо".

Ранее сообщалось, что в калининградском роддоме № 4 младенец погиб из-за отказа главврача выдать дорогое лекарство. Позднее суд арестовал исполняющую обязанности главного врача роддома по обвинению в том, что она дала указание медперсоналу не выдавать новорождённому ребёнку дорогостоящее лекарство. Сообщалось, что врач распорядилась внести в историю родов запись о том, что ребёнок родился мёртвым.