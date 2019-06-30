Из Музея мадам Тюссо убрали на склад восковую Мэй

Отмечается, что на восковую фигуру британского премьера было потрачено 190 тысяч долларов.

Сотрудники Музея мадам Тюссо убрали из экспозиции восковую фигуру Терезы Мэй ещё до того, как та официально покинула пост премьер-министра Великобритании. Такое решение приняли по итогам голосования среди посетителей, сообщает газета The Sunday Times.

Отмечается, что на восковую фигуру Терезы Мэй было потрачено 190 тысяч долларов. Премьер-министра изобразили с папкой в руке, в костюме кораллового цвета, в леопардовых туфлях и с традиционным украшением — жемчужным ожерельем. В музее она стояла у инсталляции с чёрной дверью с номером 10 — копии фасада резиденции британских премьер-министров на Даунинг-стрит.

Напомним, премьер Великобритании Тереза Мэй 7 июня официально ушла в отставку с поста лидера Консервативной партии. Она будет оставаться премьером Соединённого Королевства до момента избрания её преемника. Имя нового главы правительства объявят в конце июля. Главный претендент на этот пост — бывший мэр Лондона и экс-глава МИД Борис Джонсон.