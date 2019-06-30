Из Музея мадам Тюссо убрали на склад восковую Мэй

Сотрудники Музея мадам Тюссо убрали из экспозиции восковую фигуру Терезы Мэй ещё до того, как та официально покинула пост премьер-министра Великобритании. Такое решение приняли по итогам голосования среди посетителей, сообщает газета The Sunday Times.
Отмечается, что на восковую фигуру Терезы Мэй было потрачено 190 тысяч долларов. Премьер-министра изобразили с папкой в руке, в костюме кораллового цвета, в леопардовых туфлях и с традиционным украшением — жемчужным ожерельем. В музее она стояла у инсталляции с чёрной дверью с номером 10 — копии фасада резиденции британских премьер-министров на Даунинг-стрит.
Напомним, премьер Великобритании Тереза Мэй 7 июня официально ушла в отставку с поста лидера Консервативной партии. Она будет оставаться премьером Соединённого Королевства до момента избрания её преемника. Имя нового главы правительства объявят в конце июля. Главный претендент на этот пост — бывший мэр Лондона и экс-глава МИД Борис Джонсон.
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