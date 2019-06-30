Песков рассказал о жёстком разговоре Путина и Мэй на G20

Встреча лидеров состоялась 28 июня в японской Осаке, главными темами стали дело Скрипалей и украинская провокация в Керченском проливе.

На саммите G20 в Японии между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй состоялся "жёсткий разговор" по ситуации с делом Скрипалей. Об этом в ходе программы "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1" рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Она действительно в достаточно жёсткой форме говорила по делу Скрипалей. И достаточно доходчиво президент Путин объяснил ей всё, что требовало объяснений по делу Скрипалей, — отметил Песков.

Он напомнил, что Лондон до сих пор не представил каких-либо доказательств ни России, ни своим союзникам по этому инциденту.

— Мы до сих пор не знаем, где Скрипали, есть ли они вообще, было ли с ними что-то и так далее... Поэтому эта часть беседы, она была действительно жёсткая, она была предельно откровенная, и она проходила в формате с глазу на глаз, только в присутствии переводчика, — добавил Песков.