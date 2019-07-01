Катамадзе удалила пост, в котором отказалась выступать в России

Грузинская джазовая певица и композитор Нино Катамадзе удалила пост в "Фейсбуке", в котором заявила, что больше не будет выступать в России.

Теперь последняя запись на её странице датируется 29 июня, в ней нет ни слова о намерениях певицы, связанных с РФ.

Как ранее сообщал Лайф, Катамадзе написала, что больше никогда не будет выступать в России, чем поддержала митингующих в Тбилиси.

Напомним, Тбилиси с 20 июня захлестнули антироссийские акции протеста из-за появления в парламенте российской делегации. Позже президент Грузии обвинила Россию в организации беспорядков и назвала её врагом.