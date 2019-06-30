Нино Катамадзе отказалась выступать в России

Она отметила, что солидарна с требованием митингующих в Тбилиси об отставке министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария.

Грузинская джазовая певица и композитор Нино Катамадзе в посте в "Фейсбуке" сообщила, что больше никогда не будет выступать в России. Так исполнительница решила поддержать митингующих в Тбилиси.

Спустя всего два дня после начала протестов в Грузии, 22 июня, Катамадзе выступила в Москве на фестивале "Усадьба Jazz", за что её раскритиковало грузинское общество.

— Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было моё последнее выступление в России! — сообщила певица.

При этом она подчеркнула, что её музыка принадлежит людям, независимо от национальности, расы, религии или сексуальной ориентации.

Катамадзе выразила солидарность с протестующими и присоединилась к требованию об отставке главы МВД Грузии Георгия Гахария.

Напомним, Тбилиси с 20 июня захлестнули антироссийские акции протеста из-за появления в парламенте российской делегации. Позже президент Грузии обвинила Россию в организации беспорядков и назвала её врагом.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля из-за угрозы безопасности россиян. Общий ущерб от прекращения полётов между двумя странами в Грузии оценили в 200–300 миллионов долларов.