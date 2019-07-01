Минобороны направило в Иркутскую область более тысячи военных

В подтопленные районы доставят 300 единиц военной и спецтехники, в частности самолёт Ан-12 и два вертолёта Ми-8.

Минобороны направило в Иркутскую область более 1,3 тысячи военных. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

Помимо военных ведомство доставит в подтопленные районы порядка 300 единиц военной и спецтехники, в частности самолёт Ан-12 и два вертолёта Ми-8. За ситуацией в области также будут следить два расчёта беспилотников.

Кроме того, как сообщается, жители региона собрали пострадавшим около 100 тонн гуманитарной помощи.

— Иркутяне собрали 100 тонн гуманитарной помощи, вся она отправлена пострадавшим грузовиками, вагонами. К нам продолжают обращаться люди: не хватает питьевой воды, продуктов, лекарств, вещей. Люди берут на подселение соседей, продукты не доходят, мы получили множество таких сообщений. В Тулуне ситуация крайне тяжёлая, — рассказал спикер регионального парламента Сергей Сокол.

По словам депутата Госдумы Сергея Тена, гуманитарная помощь уже доставлена пострадавшим, они получили одежду и продовольствие.

Также, как отмечает пресс-служба правительства региона, электроснабжение восстановлено в 19 населённых пунктах Иркутской области. Электричество получили 14 тысяч жителей. Без энергии остаётся ещё 41 населённый пункт, где проживает порядка 15 тысяч человек.

Напомним, Иркутская область продолжает страдать от наводнения, масштаб которого Лайф снял с коптера. По данным МЧС, стихия унесла жизни пяти человек. Ранее жители Тулуна рассказали Лайфу, как они переживают стихийное бедствие.