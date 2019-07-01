В Кремле отреагировали на отказ Нино Катамадзе от выступлений в России

Российское руководство признаёт безусловный талант этой певицы. Однако допускает, что она может не вполне ориентироваться в политических вопросах.

Кремль готов разъяснить знаменитой джазовой певице Нино Катамадзе политические аспекты обострения отношений России и Грузии. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Она очень талантливая, но, наверное, многого не знает в плане политики... Если у неё будут вопросы, мы всегда ей готовы разъяснить, — предложил представитель Кремля.

Песков добавил, что в России не готовы воспринимать действия ультрас, экстремистов или националистов, тем более если эти действия направлены против наших парламентариев.

Напомним, Тбилиси с 20 июня захлестнули антироссийские акции протеста из-за появления в парламенте российской делегации. Позже президент Грузии обвинила Россию в организации беспорядков и назвала её врагом. А на минувших выходных Нино Катамадзе объявила, что больше никогда не будет выступать в России, чем поддержала митингующих в Тбилиси.