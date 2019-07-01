Число погибших из-за паводка в Иркутской области возросло до 12

Жертвами паводка в Иркутской области стали уже 12 человек, ещё девять человек числятся пропавшими без вести. Об этом заявил вице-премьер, глава Комиссии по ликвидации наводнения Виталий Мутко, приводя данные Министерства внутренних дел России.

Как уже сообщал Лайф, в Иркутской области продолжает действовать режим ЧС из-за паводка. Президент России Владимир Путин поручил оперативно оказать помощь гражданам, пострадавшим от наводнения в Приангарье. Лайф снял с коптера масштаб затопления.