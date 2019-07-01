Берлин отрицает, что жена эмира Дубая сбежала с миллионами в Германию

МИД Германии не располагает информацией о том, что шестая жена эмира Дубая и сестра иорданского короля Абдаллы II принцесса Хайя бинт аль-Хусейн сбежала в ФРГ. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Адебар.

— Эти сообщения я не могу подтвердить, — отметила она.

Информации о побеге также нет в МВД страны.

Как сообщалось ранее, принцесса Хайя бинт аль-Хусейн сбежала в Германию, прихватив почти 40 миллионов долларов. С собой также она взяла 11-летнюю дочь и семилетнего сына. Сообщалось, что почти сразу после приезда в Германию принцесса подала на развод с мужем в международный суд.