Лидер украинской музыкальной группы "Океан Эльзы", глава партии "Голос" Святослав Вакарчук оправдался за оговорку о российском Крыме. Об этом сообщает портал "Обозреватель".

По его словам, его оппоненты использовали его оговорку в своих политических махинациях.

— Те, кто сейчас под микроскопом рассматривает наши заявления, используя каждую оговорку, — это те люди, для которых война и страдания наших граждан — не более чем ресурс, который они используют в своих политических целях, — рассказал музыкант.

Он добавил, что его партия полностью поддерживает целостность Украины.

Напомним, Вакарчук, выступая в Харькове, оговорился и признал Крым российским. А ещё ранее музыкант оконфузился во время дебатов с главой партии "Батьковщина" Юлией Тимошенко: музыкант не смог ответить, сколько на Украине стоит газ.

Крым стал частью России в марте 2014 года по результатам референдума, однако Киев не признал итоги голосования.