РЖД начнут проверку из-за авто Пугачёвой на перроне вокзала

В компании заявили, что подъезд к поездам на спецтехнике со стороны технических платформ строго регламентирован.

РЖД проверит действия сотрудников Рижского вокзала, на одну из технических платформ которого на днях был допущен личный автомобиль Аллы Пугачёвой. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу дирекции железнодорожных вокзалов.

В компании отметили, что Maybach народной артистки был допущен не на пассажирскую платформу № 1 Рижского вокзала, откуда осуществлялась посадка на поезд № 001Р Москва — Рига, а на техническую платформу № 2. Следовательно, подчеркнули в дирекции, машина певицы не могла бы помешать другим посетителям вокзала и пассажирам.

— В то же время подъезд к поездам может осуществлять только специальная техника в некоторых случаях, которые строго регламентированы, по этому поводу будет проведена проверка действий сотрудников вокзальных служб, — говорится в сообщении.

Напомним, видео того, как российская эстрадная исполнительница Алла Пугачёва прокатилась по перрону одного из московских железнодорожных вокзалов на автомобиле, появилось в Сети. При этом на этот поступок певицы интернет-пользователи отреагировали неоднозначно.