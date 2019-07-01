Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих — видео

В ответ демонстранты начали бросать в стражей порядка яйца, камни и зонты, но всё же стали покидать площадь.

Riot police in Hong Kong fired tear gas in a bid to remove scores of protesters that broke into the city's legislature pic.twitter.com/50EhXnXEHG — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 1 июля 2019 г.

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона протестующих, собравшихся у здания Законодательного собрания. Об этом сообщает NBC News.

После того как группа демонстрантов ворвалась в здание парламента Гонконга и устроила там погром, правоохранители в течение нескольких часов не вмешивались в происходящее. Позднее полицейские выпустили предупреждение о зачистке территории, потребовав, чтобы протестующие покинули район.

Около 19:00 мск у здания Заксобрания появилось несколько сотен полицейских в шлемах, со щитами и дубинками. По мере приближения к участникам протеста они предупредили о том, что намерены использовать слезоточивый газ для разгона людей, и вскоре применили его.

JUST IN: Hong Kong police in riot gear fire tear gas at protesters near government headquarters. https://t.co/pWyvydDOX3 pic.twitter.com/iFcWLccClp — NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) 1 июля 2019 г.

Демонстранты стали бросать в стражей порядка яйца, камни и зонты, но всё же начали покидать площадь. К настоящему моменту она практически полностью зачищена от протестующих. Сколько человек остаётся в здании Заксобрания, не уточняется.

Напомним, 9 июня более одного миллиона человек вышли на митинг в специальном административном районе КНР — Гонконге. Демонстранты протестуют против поправки к законопроекту об экстрадиции подозреваемых лиц, скрывающихся от правосудия. 12 июня рассмотрение законопроекта во втором чтении отложили после миллионной акции протеста. Произошли столкновения с полицией, применившей резиновые пули и слезоточивый газ против радикальных групп, которые пытались пойти на штурм.

Администрация Гонконга была вынуждена отложить дальнейшее движение проекта. Однако десятки тысяч человек вновь вышли на демонстрацию в центре города, требуя полного и бесповоротного отказа от закона.