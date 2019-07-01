СМИ: Возросло число погибших в результате наводнения в Иркутской области

В Иркутской области увеличилось число жертв наводнения. По разным данным, погибло до 16 человек.
Так, как сообщает "Интерфакс", жертвами масштабного паводка в Приангарье стало 16 человек, судьба ещё нескольких неизвестна. При этом, по данным источника ТАСС, погибло 14 человек, 13 считаются пропавшими без вести.
Напомним, в Иркутской области продолжает действовать режим ЧС из-за паводка. Президент России Владимир Путин поручил оперативно оказать помощь гражданам, пострадавшим от наводнения в Приангарье.
Ранее люди, лишившиеся жилья и всего имущества, рассказали Лайфу, как пережили стихийное бедствие.
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