СМИ: Возросло число погибших в результате наводнения в Иркутской области

Ранее МВД официально сообщало о 12 жертвах стихии и ещё девяти пропавших без вести.

В Иркутской области увеличилось число жертв наводнения. По разным данным, погибло до 16 человек.

Так, как сообщает "Интерфакс", жертвами масштабного паводка в Приангарье стало 16 человек, судьба ещё нескольких неизвестна. При этом, по данным источника ТАСС, погибло 14 человек, 13 считаются пропавшими без вести.

Напомним, в Иркутской области продолжает действовать режим ЧС из-за паводка. Президент России Владимир Путин поручил оперативно оказать помощь гражданам, пострадавшим от наводнения в Приангарье.

Ранее люди, лишившиеся жилья и всего имущества, рассказали Лайфу, как пережили стихийное бедствие.