Тегеран заявил о возможности "уничтожения Израиля" в случае нападения США

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Фото © Flickr / Blondinrikard Fröberg

Иранские власти также подчеркнули, что страна обладает внушительной военной мощью.

В случае нападения США на Иран Тегеран может уничтожить Израиль "за полчаса". Об этом журналистам заявил глава Комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур.

Если США нападут на нас, Израилю останется жить всего полчаса, — заявил Зоннур.

Он также подчеркнул, что если бы власти США действительно хотели напасть на Иран, то они непременно осуществили бы это, а заявление Трампа об отмене атаки за десять минут парламентарий назвал "политическим блефом".

Зоннур отметил, что Иран обладает внушительной военной мощью, которая могла бы успешно отразить атаки Вашингтона, к тому же все 36 военных баз США в регионе находятся под наблюдением Тегерана.

Новый накал отношений между США и Ираном начался после того, как иранские ВС уничтожили разведывательный американский беспилотник. Вскоре после этого президент США Дональд Трамп грозил ударом Тегерану, однако затем заявил о нежелании начинать войну с Тегераном.

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