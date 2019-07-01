Тегеран заявил о возможности "уничтожения Израиля" в случае нападения США

Иранские власти также подчеркнули, что страна обладает внушительной военной мощью.

В случае нападения США на Иран Тегеран может уничтожить Израиль "за полчаса". Об этом журналистам заявил глава Комитета иранского парламента по ядерным вопросам Моджтаба Зоннур.

— Если США нападут на нас, Израилю останется жить всего полчаса, — заявил Зоннур.

Он также подчеркнул, что если бы власти США действительно хотели напасть на Иран, то они непременно осуществили бы это, а заявление Трампа об отмене атаки за десять минут парламентарий назвал "политическим блефом".

Зоннур отметил, что Иран обладает внушительной военной мощью, которая могла бы успешно отразить атаки Вашингтона, к тому же все 36 военных баз США в регионе находятся под наблюдением Тегерана.

Новый накал отношений между США и Ираном начался после того, как иранские ВС уничтожили разведывательный американский беспилотник. Вскоре после этого президент США Дональд Трамп грозил ударом Тегерану, однако затем заявил о нежелании начинать войну с Тегераном.